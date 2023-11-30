В селах и деревнях Удмуртии в 2024 году планируют обновить более 33 км дорог

Работы будут проводиться в рамках нацпроекта

ТАСС, 30 ноября. Власти Удмуртии в 2024 году по нацпроекту планируют отремонтировать более 33 км дорог в селах и деревнях, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

"В 2024 году по нацпроекту в районах республики планируется ремонт на 42 дорожных объектах, протяженностью свыше 33 км. Всего за годы работы БКД на селе обновлено 200 участков улично-дорожной сети сел, деревень и районных центров. Протяженность обновленных дорог составила 143,6 км", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году в республике отремонтировали 48 участков дорог, протяженностью почти 30 км, в селах, деревнях и районных центрах в 12 муниципальных образованиях.

Так, в Сарапульском районе в деревне Оленье Болото отремонтированы сразу три улицы - Молодежная, Пушкинская и Мира, а в селе Уром Малопургинского района привели в порядок 1,6 км дорожного покрытия на центральной улице населенного пункта.

В пресс-службе добавили, что школы, детские сады, больницы и ФАПы становятся важными факторами при принятии решения, какую дорогу ремонтировать по нацпроекту. Также на выбор влияют и жители населенных пунктов. Улучшить дорожную ситуацию помогут обращения в муниципалитеты.

Член общественного совета при Миндортрансе Удмуртии Анастасия Карманова отметила, что члены совета ежегодно ездят по населенным пунктам и видят результат этой работы. "Жизнь там действительно меняется к лучшему. В районах люди умеют ценить работу дорожников и искренне быть благодарными", - приводятся в сообщении слова Кармановой.