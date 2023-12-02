На байкальском острове Ольхон запечатлели полярное сияние

В Иркутском планетарии уточнили, что оно является следствием геомагнитного шторма

ИРКУТСК, 2 декабря. /ТАСС/. Жители нескольких районов Иркутской области увидели нетипичное для этих широт полярное сияние. Фотографии из поселка Хужир на байкальском острове Ольхон распространило ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" в Telegram-канале.

"Мнения наблюдателей разделились: кто-то восхитился нетипичным для этих широт представлением природы, а кто-то не выразил восторга. Ведь для метеочувствительных людей причина сияний в виде возмущенного магнитного поля Земли является источником не слишком приятных ощущений. Двоякие чувства наверняка испытали и те жители Иркутской области (а полярное сияние наблюдалось в нескольких районах региона), кто причастен к эксплуатации линий электропередачи, кабельных сетей, газопроводов: магнитные бури создают в замкнутых системах индукционные токи, способные нарушить стабильную работу", - говорится в сообщении нацпарка.

В Иркутском планетарии уточнили, что полярное сияние является следствием геомагнитного шторма, произошедшего 1 декабря. Снимки необычного явления природы также сделали в Качугском, Катангском районах, а также на севере региона.

Ранее сообщалось о второй за последние шесть дней магнитной буре уровня G2 на Земле после сильных вспышек на Солнце. Уровень G2 означает, что на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах. Также вероятны перебои в радионавигации, нарушения высокочастотной радиосвязи. Полярные сияния фиксируются до широт в 50 градусов.