Жители Москвы выберут имя для маленькой панды, рожденной в столичном зоопарке

На выбор граждан представили 10 имен: Катюша, Сяо Мо, Мо Мо, Маша, Цзин Дин, Сяо Ула, Ай Минь, Бай Хоа, Хон Син, Чжен Чжу

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Жители столицы смогут выбрать имя для детеныша панды в Московском зоопарке в рамках голосования на портале "Активный гражданин". Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

"А сегодня малышке [панде] исполнилось 100 дней. И настала пора дать ей имя. Вместе с китайскими специалистами мы подобрали несколько вариантов", - говорится в сообщении.

На выбор граждан представлено 10 имен: Катюша, Сяо Мо, Мо Мо, Маша, Цзин Дин, Сяо Ула, Ай Минь, Бай Хоа, Хон Син, Чжен Чжу. Во время голосования москвичи могут подробнее ознакомиться с пояснениями к предложенным именам для маленькой панды.

Собянин также отметил, что ее появление на свет в Москве является очень добрым и уникальным событием, так как рождение панды в России произошло впервые.

Две большие панды - самец по имени Жуи и его подруга Диндин - были доставлены в Москву 29 апреля 2019 года. В конце августа 2023 года Собянин сообщил, что первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке.