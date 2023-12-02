В Москве Главархив представил новую онлайн-выставку со снимками 1950-1983 годов

На большинстве фотографий изображен Дед Мороз и Снегурочка в окружении детей на елках в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца и на новогодних утренниках в детских садах в разные годы ХХ века

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Онлайн-выставка про Деда Мороза открылась на сайте столичного Главархива, там представлены фотографии 1950-1983 годов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Новая онлайн-выставка "Российский сказочный персонаж Дед Мороз" открылась в виртуальном музее "Москва - с заботой об истории". В экспозиции столичного Главархива представлены 36 снимков 1950-1983 годов, сделанных Виктором Егоровым, Георгием Корабельниковым, Борисом Ярославцевым, Виктором Буданом, Виктором Ахломовым, Константином Мустафиным и другими известными фотографами", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на большинстве фотографий изображен Дед Мороз и Снегурочка в окружении детей на елках в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца и на новогодних утренниках в детских садах в разные годы ХХ века. Виктор Будан запечатлел Деда Мороза в неформальной обстановке. На снимках он играет со Снегурочкой в шахматы в перерывах между репетициями, читает газету "Комсомольская правда", едет за рулем автомобиля и общается с инспектором ГАИ.

Отдельная часть выставки посвящена подготовке к праздникам. На кадрах Виктора Ахломова и Константина Мустафина можно увидеть, как с конвейера фабрики игрушек снимают елочные украшения и готовят их к росписи. На снимках также изображены продавцы магазина "Детский мир", которые демонстрируют посетителям украшения для дома.

"Новогодние фотографии разных эпох представлены и на онлайн-выставке "Москва встречает Новый год!". Экспозиции архивных снимков можно посмотреть онлайн в любое удобное время на сайте виртуального музея. Они доступны в зале "1950-2000 годы", в разделе "Медиатека", подразделе "Выставки", - добавляется в сообщении.