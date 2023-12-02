В Кирове открыли выставку о развитии железных дорог в России и строительстве Транссиба

Ее уже экспонировали в семи регионах

КИРОВ, 2 декабря. /ТАСС/. Передвижную выставку "Развитие железных дорог в России под покровительством Императорского Дома Романовых" открыли в Вятском художественном музее имени Васнецовых в Кирове. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Соколов.

"Открыли и передвижную выставку "Развитие железных дорог в России под покровительством Императорского Дома Романовых" в Вятском художественном музее имени Васнецовых. Здесь и про красоту инженерной мысли, и про народный дух, и великое трудолюбие нашего народа. Считаю, что выставку должны увидеть как можно больше жителей области, школьников и молодежи", - написал губернатор.

Выставка создана научным коллективом Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" при поддержке Института всеобщей истории РАН. Выставка уже экспонировалась в Тюменской, Омской, Иркутской, Красноярской, Хабаровской областях, Забайкальском и Приморском краях. Кировская область - последний регион, в котором посетители смогут ознакомиться с ее экспонатами.

Как рассказала председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова, передвижная выставка посвящена истории становления железнодорожного дела в Российской Империи и создания Транссибирской магистрали.

"Потрясающие прорывы в экономике, в развитии железных дорог мы совершили в конце XIX века. 100 тыс. человек работали на устройстве Транссиба. Огромное количество передовых инженерных технологических решений было найдено. На одной только Кругобайкальской железной дороге 39 тоннелей, виадуков, волнорезов. Это потрясающее инженерное сооружение. Эта выставка, посвященная Транссибу, еще раз показывает высоту инженерной мысли, высоту народного духа, великое трудолюбие российских народов, которые объединенно смогли совершить такое чудо", - рассказала Громова.

Транссиб и Вятка

Строительство железной дороги оказало сильнейшее влияние на экономику Вятской губернии. Выросли города Луза, Мураши, Зуевка, последние два во многом благодаря вагоноремонтным депо. В Вятке появились десятки новых домов, приехали инженеры, открылся вокзал. Жители губернии отметили выдающуюся роль министра путей сообщения Российской Империи Михаила Хилкова, который способствовал строительству Пермь-Котласской железной дороги через Вятку, и просили императора присвоить ему звание почетного гражданина города.

Как рассказала Анна Громова, в Кировской области передвижную выставку покажут в районах региона, учебных заведениях. "Представители РЖД заверили нас в том, что выставка будет экспонироваться и на вокзалах, то есть очень много людей ее посмотрят. Нужно, чтобы молодежь познакомилась с историей этого великого всенародного дела", - отметила Громова.

Кировская область с 2018 года является одним из первых участников федерального историко-культурного туристического проекта "Императорский маршрут", который реализуется Фондом ЕСПО совместно с Министерством культуры России и Министерством экономического развития РФ в 29 регионах России от Калининградской области до Владивостока.