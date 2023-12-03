Более 100 тыс. человек уже выбрали имя для панды из Московского зоопарка

На выбор предложено 10 вариантов имен, среди которых есть два русских - Маша и Катюша

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Более 100 тыс. жителей столицы за сутки приняли участие в опросе по выбору имени для маленькой панды из Московского зоопарка. Голосование проходит на сайте или в приложении проекта "Активный гражданин".

"В проекте "Активный гражданин" продолжается голосование по выбору имени для маленькой панды из Московского зоопарка. За сутки к нему присоединились более 100 тыс. москвичей", - говорится в сообщении на официальном сайте мэра столицы.

На выбор предложено 10 вариантов имен. Среди них два русских, хорошо известных в Китае, - Маша и Катюша - и несколько китайских: Сяо Мо ("маленькая Мо"), связанное с первым иероглифом в слове "Москва", Цзин Дин ("златоглавая"), Бай Хоа ("белая березка") и другие.

В публикации поясняется, что по китайской традиции имена пандам дают спустя 100 дней после рождения.

В конце августа 2023 года мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды. В ноябре малышке-панде исполнилось три месяца. У нее уже выросли первые зубы, она начала ползать и активно изучать окружающий мир. Ее вес составляет 6 кг, а длина от кончика носа до основания хвоста превышает 60 см.