В Якутии более половины жителей регулярно занимаются спортом

Как уточнили в правительстве, за последние пять лет по различным программам открылось 32 крупных спортивных объекта

ЯКУТСК, 4 декабря. /ТАСС/. Более половины жителей Якутии - 55% - регулярно занимаются спортом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В результате целенаправленной работы властей по популяризации здорового образа жизни и массового спорта, а также строительства спортивной инфраструктуры количество якутян, которые регулярно занимаются спортом, за последние пять увеличилось в 1,7 раза, составив в 2023 году 55% от общей численности населения республики", - говорится в сообщении.

Как уточнили в правительстве, за последние пять лет по различным программам открылось 32 крупных спортивных объекта. Все объекты соответствуют современным требованиям, оснащены необходимым оборудованием и инвентарем.

Также создано 37 малых спортивных площадок для центров тестирования ГТО, идет оснащение организаций, спортивных школ новым оборудованием и инвентарем.

Как отмечал глава Якутии Айсен Николаев, благодаря федеральному проекту "Спорт - норма жизни" в республике добились значительного увеличения числа тех, кто систематически занимается физкультурой и спортом. Данный проект является частью нацпроекта "Демография", который в 2019 году инициировал президент России Владимир Путин.