Власти Кубани намерены запустить весной новый корпус краевой детской больницы

Монтаж оборудования завершат к 1 февраля

КРАСНОДАР, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Краснодарского края рассчитывают, что новый лечебно-диагностический корпус детской краевой больницы начнет работу уже весной будущего года. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, отвечая на вопросы жителей в рамках "Прямой линии".

"К марту завершим и запустим объект", - сказал губернатор, отметив, что работы ведутся в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Он напомнил, что новый корпус по своей площади больше, чем существующая детская больница. "Это современнейшая составляющая медицины края, но мы столкнулись с ситуацией, когда поставщик вентиляционного оборудования оказался мошенником, подделаны документы, заведено уголовное дело, необходимо устанавливать новое оборудование", - пояснил Кондратьев. Он назвал процесс демонтажа воздуховода и его замену на качественный "огромным фронтом работ".

В свою очередь вице-губернатор Сергей Власов пояснил, что монтаж оборудования завершат к 1 февраля, до 10 февраля проведут пуско-наладочные работы и передадут краевому министерству здравоохранения на лицензирование.

В пресс-службе краевой администрации пояснили, в свою очередь, что новый корпус рассчитан на 350 коек, его общая площадь 41,5 тыс. кв. м, где разместятся хирургический и операционный блоки, отделение переливания крови, станция криоконсервации со всеми необходимыми подразделениями для трансплантации костного мозга. "Приемное отделение оснащено противошоковой палатой, для работы получено высокотехнологичное оборудование, здесь будут проводить сложные операции, которые пока не делают в регионе", - заметили в пресс-службе.