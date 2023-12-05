Все фельдшерские амбулатории отремонтируют в селах ЕАО к 2025 году

Глава региона Ростислав Гольдштейн также отметил, что построены уже 50 ФАПов

ТАСС, 5 декабря. Все фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) в селах Еврейской автономной области (ЕАО) будут отремонтированы и приведены в нормативное состояние до 2025 года. Об этом сообщил глава региона Ростислав Гольдштейн во время прямой линии, которая транслировалась на нескольких телевизионных каналах и в социальных сетях.

"Построены уже 50 ФАПов, всего - 61 на территории. И до 2025 года <…> у нас не останется в ненормативном состоянии ни одного ФАПа. У нас будут реконструированы или построены все амбулатории, приведены в нормальное современное состояние. Идет ремонт в Николаевской больнице, идет ремонт в Теплоозерской больнице, на следующий год мы отремонтируем в Амурзете больницу", - сказал губернатор.

Он добавил, что ремонт ведется в областной больнице, где в нормативное состояние уже приведены приемное отделение, отделения травматологии, неврологии, приобретено современное оборудование для кардиоцентра. Закуплено оборудование для пациентов отделения искусственной почки.