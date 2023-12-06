В Новосибирской области площадь очагов шелкопряда снизилась в три раза в 2023 году

Наиболее остро проблема, вызванная этим вредителем, стоит на юге региона

НОВОСИБИРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Площадь очагов распространения непарного шелкопряда в лесах Новосибирской области в 2023 году снизилась в три раза по сравнению с прошлым годом, наиболее остро проблема, вызванная этим вредителем, стоит на юге региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

Непарный шелкопряд опасен для лиственных насаждений. Массовое размножение этого вредителя чаще всего происходит в южных и юго-западных районах Новосибирской области, в лесах, где произрастают преимущественно береза и осина.

"По сравнению с прошлым годом площадь очагов снизилась в три раза. Это связано с проведением мероприятий по уничтожению или подавлению его численности наземным способом в насаждениях лесничеств Новосибирской области в 2023 году, а также с воздействием на популяции неблагополучных условий в зимний период", - приводит пресс-служба слова начальника управления охраны, защиты и воспроизводства лесов регионального Минприроды Алексея Бугакова.

Как добавили в пресс-службе, обработка лесов для уничтожения вредителя началась в Новосибирской области в мае 2023 года, ее провели в шести лесничествах. Площадь обработки превысила 50 тыс. га. Для этого использовался высокоэффективный и экологичный биопрепарат. В 2024 году планируется провести такие работы еще в шести районах.

В 2017-2018 годах местные СМИ сообщали о массовом распространении вредителя в Новосибирской области. Очаги располагались в лесах Убинского, Венгеровского, Чановского и других районов региона. Шелкопряд уничтожал листву березы и осины, из-за чего деревья погибали.