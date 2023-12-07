Коэффициент младенческой смертности в УрФО опустился ниже допандемийного уровня

Округ лидирует по этому показателю

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Коэффициент младенческой смертности в Уральском федеральном округе (УрФО) в 2023 году опустился ниже допандемийного значения - до 3,7 с 4,6 в 2019 году. Округ лидирует по этому показателю среди других округов, сообщил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

"Мы видим, что показатель [в 2023 году] - 3,7, в 2019 году - 4,6, то есть здесь действительно региональная система здравоохранения в Уральском федеральном округе очень предметно поработала", - сказал Якушев на совещании по достижению национальных целей в области сохранения здоровья людей. Он отметил, что пандемия коронавируса отразилась в том числе и на работе перинатальных центров, однако сейчас в УрФО зафиксирован наименьший коэффициент младенческой смертности по сравнению с другими округами.

В аппарате полпреда ТАСС добавили, что в 2023 году общий уровень смертности в УрФО также опустился ниже показателя 2019 года - на 2,6%. Серьезную роль в снижении смертности населения сыграло своевременное выявление заболеваний во время диспансеризации, а также повышение качества и доступности медицинской помощи, особенно в первичном звене.

Якушев также сообщил, что четыре региона УрФО - Тюменская и Челябинская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ - достигли и превысили целевые показатели по ожидаемой продолжительности жизни на 2023 год. Свердловская область планирует выйти на это значение до конца года.