На Ставрополье подрядчик не исправил ошибки реставрации мемориала "Скорбящая мать"

С компанией планируют расторгнуть договор и внести ее в реестр недобросовестных поставщиков

СТАВРОПОЛЬ, 12 декабря. /ТАСС/. В Ставропольском крае намерены расторгнуть договор с подрядчиком, не исправившим ошибки при реставрации мемориала "Скорбящая Мать" в станице Александрийской. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Георгиевского округа Андрей Зайцев.

"Мы дали подрядной организации время привести объект в соответствие с проектной документацией, восстановить лик "Скорбящей Матери" с приданием ему большей реалистичности. Но, как видно, наши требования были проигнорированы", - пояснил Зайцев.

Он отметил, что подрядчику направили повторную претензию. "Принимать подобный результат и тем более его оплачивать администрация не намерена. Стройконтроль и управление по охране объектов культурного наследия Ставропольского края солидарны с нами в этом вопросе. Планируем расторгнуть договор в одностороннем порядке и внести подрядную организацию в реестр недобросовестных поставщиков", - написал он.

Реставрацию мемориала начали летом 2023 года. В ноябре работу завершили, но у местных жителей возникли претензии к обновленному лику матери, фигура которой расположена на мемориале. Лицо скульптуры было выполнено грубо и нереалистично. Администрация округа дала подрядчику время на исправление работ.

Мемориал в станице был создан в 1974 году на месте захоронения бойцов гражданской и Великой Отечественной войн. Один из элементов мемориала - четырехметровая фигура женщины с ребенком - символа матери. Мемориальный комплекс является объектом культурного наследия регионального значения. С момента создания масштабных реставрационных работ на нем не проводили. К началу реставрации в 2023 году фигура женщины была значительно повреждена.