Первый в Крыму рекреационный кластер создадут в Приветном до конца 2032 года

Проектом предусматривается строительство как жилых, так и нежилых объектов, в том числе социальной и туристической инфраструктуры

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Первый в Республике Крым рекреационный кластер будет создан на площади более 480 га в селе Приветном в Алуште до конца 2032 года. Границы и сроки реализации проекта указаны в распоряжении правительства РФ, цель проекта уточнил глава республики Сергей Аксенов.

"В селе Приветном городского округа Алушта планируется реализовать проект комплексного развития территории. Это будет первый пробный рекреационный кластер в Республике Крым. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Владимирович Мишустин. Общая площадь кластера составит 480,6 га", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что проектом предусматривается строительство как жилых, так и нежилых объектов, в том числе социальной и туристической инфраструктуры. Приступить к реализации планируется в 2024 году.

Согласно распоряжению федерального правительства, предельным сроком реализации решения о комплексном развитии является 31 декабря 2032 года. При этом документ устанавливает плотность застройки не более 25 тыс. кв. м на га.