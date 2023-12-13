В Тюмени открылся первый на Урале проектный офис Фонда культурных инициатив

Он открылся в библиотеке им. Менделеева

ТЮМЕНЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Проектный офис Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) открылся в Тюмени, он стал первым в Уральском федерального округе. Об этом сообщил генеральный директор ПФКИ Роман Карманов на открытии проектного офиса в библиотеке им. Менделеева в Тюмени.

"Это первый в Уральском федеральном округе проектный офис Президентского фонда культурных инициатив, и это, мне кажется, очень важно, потому что дальше другие регионы будут брать пример. <…> Мы открываем проектные офисы там, где сам регион этого хочет, то, что мы сейчас находимся здесь, говорит о том, что регион уделяет огромное значение инициативам культурных людей и культурной общественности", - сказал он.

Также во время церемонии открытия были подписаны соглашения между правительством Тюменской области, Тюменской областной научной библиотекой им. Менделеева и Президентским Фондом культурных инициатив, направленные на оказание консультационной помощь всех заявителей Тюменской области и обеспечении информационной поддержки региональных победителей проектов, сотрудничество в сфере культурной деятельности, а также организации и проведении обучающих мероприятий для региональных проектных команд.

По словам заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева, проектный офис позволит увеличить количество тех, кто участвует в конкурсах фонда культурных инициатив, а также повысит качество подающихся заявок. Он добавил, что каждая десятая заявка жителей Тюмени находит свою поддержку в фонде, со временем благодаря работе проектного офиса процент победителей может увеличиться.

Глава Тюмени Руслан Кухарук также отметил, что в регионе оказывается большая поддержка бизнесу в сфере креативных индустрий, благодаря которой этот бизнес внедряется в городскую среду и реализуются необходимые жителям проекты. "По вкладу от креативных индустрий в экономику нашего города Агентство стратегических инициатив, давая анализ всем субъектам нашей страны, отвело Тюмени второе место после Москвы по вкладу в валовый муниципальный продукт - это больше 14%. <…> Открытие проектного офиса - это существенная поддержка тем людям, которые нуждаются в методологической и в финансовой поддержке реализации этих проектов", - сказал он.

Президентский фонд культурных инициатив ведет работу по созданию системы проектных офисов в регионах России. Главная цель - повышение уровня проектной культуры у творческих команд страны, обучение социокультурному проектированию. Первый проектный офис был открыт в марте 2023 года в ЛНР на базе Луганской государственной академии культуры и искусств имени Матусовского.