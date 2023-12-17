В Архангельске открылась выставка дореволюционных и советских игрушек

На ней представлены редкие игрушки из частной коллекции Марины Шехуриной и собрания Государственного музейного объединения "Художественная культура Русского Севера"

АРХАНГЕЛЬСК, 17 декабря. /ТАСС/. Выставка дореволюционных и советских игрушек "Этот чудный детский мир" открылась в Усадебном доме Е. К. Плотниковой в Архангельске. На ней представлены редкие игрушки из частной коллекции Марины Шехуриной и собрания Государственного музейного объединения "Художественная культура Русского Севера", передает корреспондент ТАСС.

Куклы, персонажи книг, кино и мультфильмов, фантастические существа, клоуны, а также машинки, железные дороги, самолеты объединены в композиции. Отдельная витрина с игрушками в виде Дедов Морозов, Снегурочек, елок, зайцев и медведей на лыжах посвящена Новому году.

"Задача была не просто рассадить кукол, а подать их в действии. Вы видите, что Чиполлино убегает от стражи лимонной и от Сеньора Помидора, Колобок катится от одного сказочного героя к другому", - рассказала ТАСС куратор проекта Татьяна Зеленина.

Одна витрина относится к концу XIX - началу XX века, куклы того времени очень нарядные, Зеленина говорит, что это "настоящие маркизы". У одной из этих кукол три лица: смеющееся, плачущее и спящее, их можно поворачивать и менять.

Частная коллекция

Марина Шехурина, которая представляет на выставке часть своей коллекции, рассказала ТАСС, что собирать игрушки она начала восемь лет назад. В одном антикварном салоне ей попалась кукла, которая была разобрана на части. "Волосы отдельно, голова отдельно. Я купила ее, привела в порядок, посадила на полку, и с этого все началось", - вспоминает она.

Сейчас в ее собрании не только куклы, но и самые разнообразные игрушки, а также игрушечные предметы интерьера и кукольная утварь. Например игрушечные, но вполне действующие керосинка, примус, стиральная машинка и миниатюрная мясорубка. "А вот ванна чугунная, - показала Шехурина игрушечную ванну размером примерно со смартфон. - Она как настоящая эмалированная и, хоть и маленькая, а весит <...> килограмм".

Настоящими шедеврами считаются мягкие игрушки, выпускавшиеся артельным производством Мосгалантереи в 1950-х годах. Они изготавливались на лучших швейных машинках из вельвета, бархата, искусственного меха, плюша. На выставке представлена бархатная лиса, у которой все лапки двигаются.

Некоторые игрушки коллекционер искала целенаправленно. Из числа редких игрушки-аккордеоны, придуманные Либуше Никловой: лев и два кота. "У меня стоял такой кот в детском саду, и нам не давали им играть", - добавила она.

Планируется, что выставка будет работать весь 2024 год.