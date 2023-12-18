Эксперт заявил, что охранный статус военного городка в Новосибирске получен с нарушениями

Александр Савинич отметил, что, в частности, для комплекса зданий должен быть оформлен паспорт объекта культурного наследия, куда включаются все основные характеристики

НОВОСИБИРСК, 18 декабря. /ТАСС/. Внесение военного городка в Новосибирске в реестр объектов культурного наследия в 2005 году было сделано без достаточных правовых и процедурных оснований на это. Об этом сообщил в суде привлеченный Минобороны России эксперт Александр Савинич, аккредитованный Минкультуры для проведения историко-культурной экспертизы.

В марте 2023 года Сибирское территориальное управление имущественных отношений Министерства обороны России обратилось в суд с требованием признать недействительным постановление о включении в реестр объектов культурного наследия для зданий бывшего военного городка, построенного в начале XX века и сейчас постепенно разрушающегося. Ответчиком по делу выступает администрация губернатора и правительство региона. "Тот акт экспертизы, который был представлен, не имеет оснований для однозначного вывода о статусе объекта культурного наследия. На мой взгляд, материалов недостаточно", - сказал Савинич.

Он уточнил, что, в частности, для комплекса зданий должен быть оформлен паспорт объекта культурного наследия, куда включаются все основные характеристики. Сторона истца также настаивает на том, что постановление о включении городка в реестр было сделано с нарушением процедур. В частности, в регионе не было законодательного акта, который наделял бы областные власти полномочиями для наделения городка охранным статусом, а также отсутствует разрешение Минкультуры России. В свою очередь сторона ответчика в лице представителей областной инспекции по охране памятников настаивает, что в законодательстве в тот период действовали нормы переходного периода, позволяющие принятие такого постановления.

Председатель новосибирского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Наталья Шамина, выступая в суде, отметила, что объект имеет мемориальную, архитектурную и историческую ценность, и снятие охранного статуса с архитектурного ансамбля военного городка с высокой вероятностью повлечет за собой утрату зданий.

Военный городок №17, к строительству которого приступили в начале XX века, находится в Октябрьском районе Новосибирска. Более 30 зданий на его территории признаны памятниками регионального значения. В августе 2021 года в Минобороны России сообщили о том, что министр Сергей Шойгу принял решение о передаче неиспользуемого в интересах ведомства земельного участка региону после обращения губернатора. Однако позднее передача была приостановлена. В начале декабря в управлении СК по региону сообщили о возбуждении уголовного дело о халатности в отношении региональной инспекции по охране объектов культурного наследия из-за необеспечения сохранности архитектурных памятников на территории городка.