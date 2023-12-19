В аэропорту Перми построят новую командно-диспетчерскую вышку

Проектно-сметная документация уже получила положительное заключение Главгосэкспертизы России

ПЕРМЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Новую вышку командно-диспетчерского пункта построят в пермском международном аэропорту Большое Савино. Проектно-сметная документация уже получила положительное заключение Главгосэкспертизы России, сообщается на официальном сайте ведомства.

"Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на строительство командно-диспетчерского пункта аэропорта Большое Савино", - сообщается на сайте ведомства. Отмечается также, что действующее здание вышки было возведено в 1967 году.

В новом здании разместятся помещения диспетчеров управления воздушным движением и руководителя полетов, службы метеорологического обеспечения, помещения для размещения технологического оборудования и инженерного обеспечения, а также гардеробные, комнаты приема пищи, комнаты отдыха и психофизиологической разгрузки. По проекту это будет семиэтажная вышка общей площадью около 1,5 тыс. кв. м. Проектировщиком здания выступает АО "Новая авиация", а застройщиком - Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ.

Как сообщили в Главгосэкспертизе, реконструкция международного аэропорта Большое Савино включает в себя также реконструкцию взлетно-посадочной полосы, соединительной рулежной дорожки, перрона, светосигнального оборудования, объектов электроснабжения, освещения, технического обслуживания воздушных судов. После завершения всех работ аэропорт сможет принимать дальнемагистральные самолеты, тяжелые грузовые самолеты и вертолеты типа Ми-8.

Ранее в Министерстве транспорта Пермского края сообщили, что проектирование нового терминала пермского аэропорта начнется в 2024 году. Здесь планируется расширить зоны внутренних и международных воздушных линий. Строительство нового терминала также предполагает модернизацию технической базы существующего аэропорта и обновление оборудования.