В Кировской области число незаконных рубок сократилось в три раза

Размер ущерба также снизился в три раза и составил 65 млн рублей

КИРОВ, 19 декабря. /ТАСС/. Количество незаконных рубок в лесах Кировской области сократилось в три раза, в том числе благодаря космическому мониторингу. Об этом сообщил журналистам министр лесного хозяйства региона Андрей Тетерин.

"Фиксируется снижение [объема нарушений] с признаками незаконной рубки в этом году в три раза", - сказал Тетерин.

Он пояснил, что показатель снизился до 6,5 тыс. куб. м. Размер ущерба также снизился в три раза и составил 65 млн рублей.

Во многом снижение объема незаконных рубок связано с использованием искусственного интеллекта в контроле за лесным фондом. "Незаменимую помощь в выявлении незаконных рубок лесных насаждений оказывает дистанционный мониторинг. В этом году министерством проведены мероприятия по отработке лесоизменений, полученных с использованием искусственного интеллекта в рамках пилотного проекта Роскосмоса "Цифровая Земля". На территории лесничеств Кировской области было выявлено 8 фактов незаконных рубок, кроме того, выявлено 102 участка леса, поврежденных ветровалами на общей площади 350 га, которые требуют проведения санитарно-оздоровительных мероприятий с дальнейшим лесовосстановлением", - сказал Тетерин.

Он отметил, что космомониторинг планируют продолжить в следующем году, заявки в федеральный центр направлены.

Площадь Кировской области составляет порядка 12 млн га, из которых 63% или 8 млн га занимают леса. Общий запас древесины - более 1 млрд куб. м, по запасам древесины область занимает пятое место среди субъектов европейской части или 19-е место среди всех субъектов страны. Расчетная лесосека составляет 15,9 млн куб. ме, это 12-е место среди субъектов Российской Федерации.