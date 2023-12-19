В Свердловской области усилят контроль безопасности на спортивных мероприятиях

Особо контролироваться будет соблюдение организаторами порядка оказания медицинской помощи

ТАСС, 19 декабря. Минспорта и главы муниципальных образований Свердловский области усилят контроль за безопасностью при проведении спортивных мероприятий, сообщает Telegram-канал департамента информационной политики Свердловской области.

"Особо контролироваться будет соблюдение организаторами порядка оказания медицинской помощи при планировании физкультурных и спортивных мероприятий. В том числе речь идет об обеспечении свободного проезда для специальных автомобилей скорой помощи к месту проведения соревнований", - сказано в сообщении.

Отмечается, что 17 декабря во время проведения открытого первенства по боксу в Первоуральске юный боксер почувствовал себя плохо. На месте работал фельдшер, скорая помощь прибыла в течение восьми минут. Медики оказали всю необходимую помощь, однако подросток умер. Причины смерти устанавливаются.