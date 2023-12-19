В Чувашии в конце 2024 года планируют выпустить экологический атлас

Издание станет первым опытом обобщения и представления комплексной информации о состоянии окружающей среды в разрезе муниципальных образований и природных объектов республики

ЧЕБОКСАРЫ, 19 декабря. /ТАСС/. Власти Чувашии начнут в 2024 году работу над созданием интерактивного экологического атласа республики. Его планируется выпустить в конце следующего года, сообщили ТАСС в Минприроды региона.

"В 2024 году приступим к работе над созданием экологического атласа Чувашии, в конце следующего года планируем его выпустить в электронном виде. Это будет интерактивное иллюстрированное комплексно-картографическое справочное издание о природных явлениях, объектах и сообществах региона, их экологическом состоянии, воздействующих на природу факторах <...>, источниках загрязнения окружающей среды", - пояснили в министерстве.

Уточняется, что это издание станет первым опытом обобщения и представления комплексной информации о состоянии окружающей среды в разрезе муниципальных образований и природных объектов республики. "В наглядной форме будут отражены <...> состояние ландшафтов, почв, растительности и территории, наиболее сильно подверженные различным типам воздействий, а также комплекс экологических проблем. Материалы могут быть использованы при территориальном планировании", - подчеркивают в Минприроды.

Ожидается, что атлас используют для последующих исследований и работ в области охраны окружающей среды и рационального природопользования. Кроме того, собранные в издании сведения будут актуальны для принятия управленческих решений, а также в хозяйственной, научно-образовательной и общественной деятельности. Исследование приурочено к Году экологической культуры и бережного природопользования, объявленного в Чувашии в 2024 году.

Год экологической культуры

Глава Чувашии Олег Николаев в своем Telegram-канале написал, что в Год экологической культуры и бережного природопользования совместно с отделением Русского географического общества (РГО) состоится ряд мероприятий. В частности, восстановят памятный знак "Географический центр Чувашской Республики" в селе Орауши Вурнарского округа, организуют экспедицию "Амоксары" для дообследования отдельных островов Чебоксарского водохранилища, проведут научные исследования по программе "Родники Чувашии".

"Реализуем проект "Тропа памяти". Это серия пеших походов, велосипедных и лыжных пробегов по маршруту, где проходили Казанский и Сурский оборонительные рубежи, с возложением цветов к мемориалу "Строителям безмолвных рубежей", - написал Николаев.

По его словам, РГО предлагает дополнительно профинансировать ряд региональных проектов и вывести их на всероссийский уровень.