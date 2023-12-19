В Чувашии разработали стратегию экологической безопасности до 2035 года

Стратегия направлена, в частности, на обеспечение экологической безопасности, снижение углеродного следа и постепенный переход на "зеленую" экономику

ЧЕБОКСАРЫ, 19 декабря. /ТАСС/. Власти Чувашии разработали региональную стратегию экологической безопасности до 2035 года. Об этом написал в своем Telegram-канале глава республики Олег Николаев.

"Принимаем стратегию экологической безопасности Чувашии до 2035 года. Она стала логичным продолжением концепции устойчивого развития [республики]", - отметил Николаев.

По его словам, стратегия направлена, в частности, на обеспечение экологической безопасности, снижение углеродного следа и постепенный переход на "зеленую" экономику. Кроме того, предусмотрены ликвидация свалок, защита и воспроизводство лесов, капремонт гидротехнических сооружений, обеспечение качества питьевой воды. В числе мероприятий Николаев выделил организацию в лесничествах экологических маршрутов, установку в Чебоксарах и Новочебоксарске автоматических станций контроля загрязнения воздуха, создание на региональном уровне геопортала и информационной системы "Охотбилет/Охотресурсы".

В сообщении Минприроды Чувашии отмечается, что одна из целей стратегии, разработанной в преддверии Года экологической культуры и бережного природопользования, - обеспечение качества окружающей среды для комфортной и безопасной жизни населения, а также устойчивого развития экономики республики. "Будут проводиться различные эколого-просветительские мероприятия [для] повышения экологической информированности населения, уровня культуры <...> в сфере обращения с животным и растительным миром <...>, а также развития молодежного экологического движения и популяризация "зеленого" образа жизни", - приводятся в сообщении слова главы Минприроды Чувашии Эмира Бедертдинова.