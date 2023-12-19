Пермский музей "Хохловка" намерен обмениваться туристами с санаториями на берегу Камы

"Хохловка" - первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом

ПЕРМЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Пермский архитектурно-этнографический музей "Хохловка" намерен обмениваться туристами с санаториями на берегу Камы после установки модульного причала на набережной музея. Об этом сообщила ТАСС директор Пермского краеведческого музея, филиалом которого является "Хохловка", Татьяна Вострикова

"Музей прорабатывает возможность организовать экскурсионные туры из санатория "Демидково", находящегося на другом берегу Камского водохранилища", - сообщила Вострикова.

Также после установки причала и реконструкции набережной "Хохловки" руководство музея планирует привлечь инвесторов к созданию в этой зоне кафе, сувенирных лавок и других локаций. "Мы сделали два пробных шага в Агентство инвестиционного развития Пермского края и Агентство малого и среднего предпринимательства, сформировали инвестпредложение, в котором написали строительные объемы, поточность посетителей в период навигации с прицелом на то, чтобы они помогли нам найти интересантов и потенциальных инвесторов, которые могли бы вложиться в кафе на набережной, сувенирные лавки и многое другое", - отметила директор краеведческого музея.

Модульный причал для швартовки крупных судов, в том числе трехпалубных теплоходов, таких как "Владимир Маяковский", будет установлен в музее "Хохловка" до завершения навигации 2024 года.

"Хохловка" - первый на Урале музей деревянного зодчества под открытым небом, расположенный на берегу Камы в 43 км от Перми. В "Хохловку" перевезены 23 уникальных памятника деревянной архитектуры Прикамья XVII-XX веков. Площадь музея составляет 35 га. Он был открыт в 1980 году. Среднее количество посетителей музея в год составляет 70 тыс. человек.