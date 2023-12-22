Росводресурсы досрочно расчистили реку Славянку в Симферополе

Участок работ частично проходил вдоль плотно застроенного жилого сектора

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Расчистка реки Славянка досрочно завершилась в Симферополе. На эти цели в 2023 году региону направили более 20 млн рублей, сообщает пресс-служба Федерального агентства водных ресурсов.

"Четыре километра реки Славянки в Республике Крым удалось восстановить благодаря федеральному проекту "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология", который реализуется по решению президента России. Росводресурсы направили региону 20,5 млн рублей на проведение мероприятия в 2023 году. Проект предполагал завершение расчистки в следующем году, однако дополнительное финансирование позволило выполнить весь объем работ раньше срока. В результате удалось улучшить экологическое состояние гидрографической сети и остановить истощение водного объекта", - говорится в сообщении.

Славянка - малая река, ее протяженность не превышает 10 км. Участок работ частично проходил вдоль плотно застроенного жилого сектора. Русло реки было искусственно заужено из-за поваленных стволов деревьев и скоплений бытового мусора. Отмечалось серьезное нарушение и ограничение оттока воды, что приводило к заболачиванию местности.

"Благоприятные условия жизни населения и развитие экономического потенциала территории напрямую связаны с состоянием окружающей среды. Комплексное оздоровление водных объектов по нацпроекту "Экология" планово проходит в Республике Крым с 2020 года, за это время экологические условия проживания вблизи водных объектов улучшились для 13,3 тыс. жителей полуострова", - рассказала замруководителя Росводресурсов Наталия Сологуб.

Также в 2023 году по федеральному проекту "Сохранение уникальных водных объектов" завершилась расчистка главной реки Крыма - Салгир и ее притоков в границах Симферопольского района. Ранее за счет средств федерального бюджета на полуострове восстановили реку Отуз и ручей Кизилташский в Феодосии.