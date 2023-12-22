Воронежская область приобрела Центральный стадион профсоюзов за 200 млн рублей

Губернатор региона Александр Гусев отметил, что продавец в начале назначил за стадион сумму в разы больше, но в итоге снизил цену

ВОРОНЕЖ, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Воронежской области приобрели в Воронеже за 200 млн рублей Центральный стадион профсоюзов, который является домашней ареной футбольного клуба "Факел". Об этом рассказал журналистам в ходе пресс-конференции губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Эпопея с переговорами с профсоюзами закончилась, стадион мы приобрели в собственность за 200 млн рублей", - сказал он.

Глава региона отметил, что продавец в начале назначил за стадион сумму в разы больше, но в итоге снизил цену. Он добавил, что власти нашли потенциального партнера на разработку проекта - эта компания проектировала практически все стадионы к чемпионату мира 2018 года в России, она обещает сделать проект за 8 месяцев. Он уточнил, что новый стадион построят на площадях старого, стоимость работ станет известна после разработки проекта в 2024 году, тогда же планируется начать демонтаж конструкций.

Выступающий в Российской премьер-лиге воронежский "Факел" домашние матчи проводит на Центральном стадионе профсоюзов. Стадион является главной спортивной ареной Воронежа и вмещает около 20 тыс. зрителей.