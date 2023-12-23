В Приморье в тестовом режиме заработал единственный в РФ теплый бассейн с морской водой

Объект построили в рамках государственно-частного партнерства на средства гранта из краевого бюджета

ТАСС, 23 декабря. Единственный в России круглогодичный теплый бассейн с морской водой заработал в центре Владивостока в рамках ежегодной общероссийской акции "Закаленная Россия - сильная страна" и российско-китайских соревнований по зимнему плаванию "Гран-при Владивосток - 2023". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального министерства физической культуры и спорта.

"Во Владивостоке на пляже "Юбилейный" на берегу Японского моря в тестовом режиме заработал единственный в России круглогодичный теплый бассейн с морской водой. Сегодня здесь прошли ежегодная общероссийская акция "Закаленная Россия - сильная страна" и российско-китайские соревнования по зимнему плаванию "Гран-при Владивосток - 2023", - сказали в пресс-службе.

Объект построили в рамках государственно-частного партнерства на средства гранта из краевого бюджета. Инициатором проекта выступила федерация зимнего плавания Приморского края "Косатка ДВ". Официально весь круглогодичный комплекс откроют в 2024 году после доработки технических моментов. В целом он включает в себя бассейн длиной 25 и шириной 9 м с тремя водными дорожками, раздевалки, помещение для гидротермических процедур, точку питания. В бассейне установлена система фильтрации морской воды, температура которой зимой будет составлять 7-10 градусов, а при проведении мероприятий воду можно подогревать до 30 градусов.

В бассейне будут заниматься спортсмены сборной Приморского края по зимнему плаванию. Летом там будут бесплатно обучаться плаванию дети и подростки в возрасте до 18 лет. Занятия включены в федеральную программу "Плавание для всех". Также здесь будут регулярно проводиться массовые акции по закаливанию и старты по зимнему плаванию различного уровня. В свободное время заниматься плаванием по абонементу смогут все желающие.

В Приморье заложены давние традиции закаливания - первый клуб зимнего плавания "Моржи" был открыт во Владивостоке фронтовиками еще в 1946 году. В последние годы это направление получило большую популярность, в том числе благодаря достижениям приморских спортсменов, которые показывают высокие результаты на всероссийских и международных соревнованиях.

Развитие массового спорта, модернизация спортивной инфраструктуры, подготовка спортивного резерва и спортсменов спорта высших достижений - приоритетные задачи проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", который реализуется в стране с 2019 года по инициативе президента России Владимира Путина.