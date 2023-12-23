На выставке в Пскове впервые представили чертежи Мирожского монастыря XII века

Это единственный монастырь в стране, где лучше всего сохранились домонгольские фрески

ПСКОВ, 23 декабря. /ТАСС/. Сотрудники федерального Псковского музея-заповедника создали и представили выставку, посвященную работе и творчеству известного реставратора и архитектора Веры Лебедевой, которая занималась восстановлением древних псковских храмов сразу после Великой Отечественной войны. В экспозиции впервые представлены рабочие чертежи Мирожского монастыря, который является единственным в России, где лучше всего сохранились домонгольские фрески, сообщила ТАСС генеральный директор музея Светлана Мельникова.

Тема восстановления исторического наследия для Пскова является крайне важной. После бомбежек времен Великой Отечественной почти все гражданские здания в Пскове были разрушены. Однако многие храмы города выстояли, при этом они были повреждены. В том числе им требовалось восстановление крови и стен. Город был освобожден 23 июля 1944 года в результате Псковско-Островской операции после трех лет немецкой оккупации. В 1945 году Псков включили в число 15 советских городов, подлежавших первоочередному восстановлению.

"В музее-квартире Юрия Павловича Спегальского, который является выдающимся реставратором Пскова и знатоком псковского зодчества, открылась уникальная выставка "Чистый образ поколения", посвященная известному реставратору и архитектору Вере Лебедевой, она занималась восстановлением памятников архитектуры Пскова после Великой Отечественной войны. Здесь впервые представлены такие артефакты, как чертежи Мирожского монастыря, кованые гвозди и керамиды из храма Воскресения Христова в селе Пустое Воскресение. Эти экспонаты могут составить гордость любого столичного музея", - сказала собеседница агентства.

По преданию церковь Воскресения Христова была найдена в лесу местным пастухом, искавшим своих потерянных коней. В безлюдной и глухой местности стоял пустой храм. Оттуда в дальнейшем и пошло название появившейся рядом деревни - Пустое Воскресенье. В древности там располагался монастырь, который пришел в запустение еще в XVII веке. Как уточнила Мельникова, экспозиция доступна для гостей и жителей города с сегодняшнего дня.

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, включенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, является самой древней постройкой, сохранившейся в Пскове и окрестностях, исследователи датируют постройку храма периодом между 1137 и 1143 годами.

"Выставка представлена в стилистике середины XX века. По сути, научные сотрудники хранители фондов музея создали настоящую ретро-презентацию тех лет. Здесь можно увидеть даже подлинные личные вещи Веры Лебедевой, редкие фотографии восстановления Пскова после войны. Удивительно, как такая хрупкая женщина вершила такие необыкновенные великие вещи, восстанавливая и спасая наше российское наследие. Ведь послевоенное время было тяжелейшим, и в таких условиях реставраторы старались достичь своей главной цели - спасти величайшее архитектурное наследие", - добавила собеседница агентства.