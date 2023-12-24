В Мурманске начал работу круглосуточный каток на открытом водоеме

Каток оборудован круглосуточным освещением и будет работать бесплатно для всех желающих

МУРМАНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Единственный в Мурманской области каток на открытом водоеме открылся в Мурманске на Ивановом ручье на территории спортивного комплекса "Снежинка". Каток оборудован круглосуточным освещением и будет работать бесплатно для всех желающих, сообщил глава Мурманска Игорь Морарь.

"На территории нашего любимого спорткомплекса состоялось торжественное открытие катка на Ивановом ручье. Первыми лед опробовали воспитанники спортивных школ - фигуристы, хоккеисты и конькобежцы. Каток будет работать бесплатно и круглосуточно. Уверен, как и в прошлом году, лед Иванова ручья станет любимым местом семейного отдыха мурманчан", - написал Морарь в своем Telegram-канале.

Каток на Ивановом ручье на территории спортивного комплекса "Снежинка" заливается второй год подряд. Это единственный каток на естественном водоеме в Заполярье с протяженностью трассы 700 м.

Глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин отметил, что проект реализовали в рамках регионального плана "На Севере - жить". "Этой зимой мест для активного отдыха и неспешных прогулок стало еще больше - насладиться тишиной и красотой зимнего леса можно на экологической тропе "Беличий хвост". Также доступны отдельные треки для прогулок с животными и скандинавской ходьбы", - написал Сердечкин в своем Telegram-канале.