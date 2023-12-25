Косули заполонили пригород Омска из-за аномальной зимы

Более 1 тыс. животных вида никогда не сосредотачивались в городе, отмечает первый заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Сергей Палагута

ОМСК, 25 декабря. /ТАСС/. Больше 1 тыс. косуль из-за аномальной зимы оказались в пригороде Омска и в самом городе, где животные попадают под машины и травмируют себя при встрече с человеком. Об этом в эфире местного ГТРК "Иртыш" рассказал первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Омской области Сергей Палагута.

"Сейчас, по нашим подсчетам, больше 1 тыс. косуль сосредоточено [в пригороде] на левом берегу, на территории Омска их практически неснижаемое число - около 100, а то и больше. Они бегают в основном возле аэропорта и на других пустырях", - рассказал Палагута.

По его словам, в таких количествах в город эти животные никогда не попадали. "В 2013 году была аналогичная миграция, но тогда они не заходили в город, не было такого резонанса", - пояснил замминистра.

Причиной явления могла стать аномальная зима 2023 года. "В конце ноября у нас прошли ледяные дожди, а потом установились достаточно сильные морозы. Это могло спровоцировать миграцию. Есть информация от погранслужбы, что какая-то часть косуль зашла с территории Северного Казахстана", - отметил замминистра. Численность этих животных на территории Омской области может достигать более 80 тыс. особей.

Палагута добавил, что косули - очень пугливые животные, поэтому при встрече с человеком убегают, попадают под машины и калечат себя о различные предметы. Особую опасность представляют заборы, которые косули воспринимают как кусты и могут застрять в них. Сейчас власти планируют выкладывать корма недалеко от мест концентрации животных, чтобы затем вытеснить их в сторону области. Для отлова отдельных косуль в городе планируют использовать специальные сети и усыпляющие дротики.

Замминистра призвал жителей города не приближаться к животным, а автомобилистов - проезжать на минимальной скорости стоящих на обочине косуль. В случае столкновения ущерб животному миру будет компенсировать страховая компания по ОСАГО, а вот ущерб автомобилю будет возмещен только владельцам полиса КАСКО.