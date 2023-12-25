В Архангельске провели сеанс радиосвязи в честь 120-летия полярного радиста Кренкеля

Мероприятие прошло в национальном парке "Русская Арктика"

АРХАНГЕЛЬСК, 25 декабря. /ТАСС/. Представители федерации радиолюбительского спорта Архангельской области провели сеанс радиосвязи в национальном парке "Русская Арктика" в честь 120-летия со дня рождения полярного радиста Эрнста Кренкеля. Об этом рассказал ТАСС начальник отдела сохранения историко-культурного наследия нацпарка Евгений Ермолов.

Эрнст Кренкель (1903-1971) - советский полярник и арктический профессиональный радист СССР, участник "Челюскина", экспедиции на дирижабле "Граф Цеппелин", первой советской дрейфующей станции "Северный полюс-1" и многих других арктических экспедиций.

"Это мероприятие мемориальное, совместно национального парка и Архангельского отделения Союза радиолюбителей России, в честь 120-летия со дня рождения Эрнста Кренкеля, самого известного арктического радиста, участника самых значимых полярных экспедиций, - сказал Ермолов. - Осуществлялась передача позывного R120K, это специальный позывной в честь юбилея. Смысл в том, чтобы установить радиосвязь, чтобы услышали другие радиолюбители и ответили, установить контакт".

К участникам акции в Архангельске обратился сын Эрнста Кренкеля Теодор Кренкель, а нацпарку он передал карточку, выпущенную в 1960-м году самим Кренкелем с его именным позывным. Такими карточками обмениваются радиолюбители всего мира, установившие друг с другом радиосвязь. Позывными Кренкеля были UPOL и RAEM, оба нестандартные. UPOL - это позывной первой дрейфующей полярной станции "Северный полюс-1" 1937-1938 годах RAEM - это личный позывной Кренкеля, который изначально был позывным парохода "Челюскин", который в 1934 году, пройдя почти весь Северный морской путь, затонул. Кренкель был радистом на пароходе, а потом в дрейфующем лагере на льдине, он один осуществлял связь с большой землей и направлял летчиков самолетов, которые вывозили людей. "Уникальный случай, когда позывные парохода были присвоены радисту за его выдающиеся заслуги", - отметил историк.

Передачу позывного R120K радиолюбители начали 15 декабря, 25 декабря - завершающий день акции. За это время с Архангельской областью связались около 5 тыс. человек. "Архангельские радиолюбители провели около пяти тысяч связей на разных диапазонах, разными видами излучения, с разных мест нашей области. У нас работали ребята, наши коллеги, еще из Коряжмы, из Северодвинска, - рассказал ТАСС заместитель председателя совета регионального отделения Союза радиолюбителей России по Архангельской области Владимир Бадёрый. - С нами связывались со всей планеты. Например, мы вчера, когда развернули аппаратуру здесь [в нацпарке] и опробовали антенну, связались практически со всей Европой: Испания, Португалия, Британия, Чехия, Польша, Германия, наша вся Россия хорошо шла, проходила хорошо азиатская часть, районы, которые за Уралом, Байкалом, Северная и Южная Америка тоже". По словам собеседника агентства, пять тысяч контактов - это хороший результат для юбилейного позывного.

Арктический радист

Кренкель был известным арктическим радистом не только в СССР, но и в мире. В 1927 году он впервые применил радиосвязь на коротких волнах в Арктике, работая на полярной станции "Маточкин Шар" на Новой Земле. До этого радиосвязь в высоких широтах осуществлялась на средних волнах и была очень неустойчивой. С первой советской полярной станции за Земле Франца-Иосифа "Бухта Тихая" он 12 января 1930 года установил мировой рекорд дальности радиосвязи, связавшись с антарктической базой американской экспедиции Ричарда Бэрда.

Президиум Coюзa радиолюбителей России ежегодно с 1972 года проводит открытые международные соревнования по радиосвязи на КВ-телеграфе "Мемориал Э. Т. Кренкеля-RAEM". Кренкель был не только выдающимся полярным радистом, но и создателем федерации радиолюбительского спорта СССР, ее первым председателем. "Все радиолюбители и даже вне зависимости, имеют они какое-то представление о полярных его заслугах или нет, они в любом случае знают его как родоначальника вообще радиолюбительского движения в Советском Союзе", - добавил Ермолов, уточнив, что сейчас радиолюбительское движение становится популярным, хотя в современном городе установить устойчивую радиосвязь довольно проблематично. "Сейчас радисты сетуют, что эфир в городе очень сильно засорен, потому что все передает радиоволны, - отметил он. - И, говорят, самая большая проблема - это светодиодные лампы. Они создают очень много шума, очень много помех, и в городе выйти в эфир очень сложно, чтобы что-то понимать членораздельное".

О нацпарке

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная особо охраняемая природная территория России и Евразии. Парк включает в себя северную часть острова Северного архипелага Новая Земля и полностью архипелаг Земля Франца-Иосифа.