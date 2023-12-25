В Калининграде впервые открылся фестиваль "Зимние каникулы на Балтике"

Мероприятие продлится до 8 января

КАЛИНИНГРАД, 25 декабря. /ТАСС/. Спектаклем "Рождественские истории" в Калининграде открыли новый семейный фестиваль "Зимние каникулы на Балтике". Открытие состоялось на стенах восстановленного средневекового кафедрального собора на острове им. Иммануила Канта, передает корреспондент ТАСС.

"Мы действительно захотели сделать фестиваль, который позволил бы каждому жителю региона не думать, чем себя занять на каникулах, а просто зайти на один сайт, выбрать новые сказочные мероприятия и всей семьей с удовольствием их посетить. Ну, а поскольку Новый год - это всегда сказка, это всегда вера в чудо, во что-то новое и интересное, поэтому и фестиваль наш начинается со сказки", - сказал, открывая мероприятие, заместитель председателя правительства области Илья Баринов.

Фестиваль будет проходить с 25 декабря по 8 января на шести площадках в Калининграде и курортном Светлогорске на берегу Балтийского моря. Он объединит 15 мероприятий разных форматов для аудиторий всех возрастов - от концертов классической музыки и поэтического вечера, до шоу на льду и тематических новогодних мастер-классов. Значительная часть мероприятий будет проходить бесплатно и транслироваться в интернете.

Шоу "Рождественские истории", открывшее фестиваль - сказочное путешествие, которое сочетает актeрскую игру, световое шоу. В дни фестиваля на площадке театра эстрады "Янтарь Холл" в Светлогорске представят сказочно-философский балет "Маленький принц" в исполнении балетной труппы "Сен-Мишель". В кинотеатре "Заря" в Калининграде состоится творческая встреча с народной артисткой России Ириной Алферовой и просмотр фильма "С любимыми не расставайтесь", где она сыграла главную роль. Народный артист России Александр Панкратов-Черный представит фильм "Зимний вечер в Гаграх". 30 декабря на ледовой арене стадиона "Балтика" в областном центре состоится ледовое шоу по мотивам сказки "Двенадцать месяцев" от известной российской фигуристки, многократной чемпионки мира и Европы, дважды призера Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта России Ирины Слуцкой.

Состоятся также творческая встреча с народной артисткой РФ Татьяной Васильевой и кинокритиком Никитой Смирновым, народным артистом РСФСР Александром Михайловым, исполнившим главную роль в известном фильме "Любовь и голуби", поэтический вечер российского поэта Владислава Маленко, концерты популярной российской оперной певицы Дарьи Давыдовой. Гостям фестиваля представят концерт джазовой музыки для детей от группы Miraif с солисткой Мариам Мерабовой. В качестве специального гостя на нем выступит эстрадно-джазовая певица, участница шоу "Голос 5" в составе команды Леонида Агутина Катерина Балыкбаева.

Об организаторах

Организаторами фестиваля выступили правительство Калининградской области, Министерство по культуре и туризму Калининградской области, ГБУ "Центр по обслуживанию учреждений и реализации культурных программ", региональная "Фестивальная дирекция". Партнеры - киноконцерн "Мосфильм", Кафедральный собор на острове им. И. Канта, Калининградский областной драматический театр, театр эстрады "Янтарь-холл", стадион "Балтика". Организаторы отмечают, что фестиваль для Калининграда станет одним из самых масштабных проектов, приуроченных к новогодним праздникам.