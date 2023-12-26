В Кронштадте открыли экспозицию АПЛ К-3 "Ленинский комсомол"

Как отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, это единственная в мире подводная лодка, которая находится в здании музея

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 декабря. /ТАСС/. Экспозицию АПЛ К-3 "Ленинский комсомол" и арт-объект в честь академика Анатолия Александрова в кронштадтском Музее военно-морской славы открыли в торжественной обстановке. Посетители смогут узнать историю создания атомохода, получить информацию об оборудовании, технических решениях, работе подводников, сообщила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера Ксения Шойгу.

"Открытие экспозиции "К-3" - историческое событие. Легенда флота совершила 14 походов, прошла более 128 тыс. морских миль, впервые в истории всплыла во льдах Северного полюса. Теперь "К-3" продолжит служить Родине в новом качестве - в качестве памятника отечественной науке, инженерной мысли, профессионализму судостроителей и героизму моряков-подводников. Иммерсивная экспозиция рассказывает об истории создания атомохода, об устройстве, оборудовании, технических и технологических решениях и инновациях своего времени, реализованных на "К-3", о принципах работы атомной энергетической установки, о службе "К-3" в составе флота, о боевой работе и быте моряков-подводников и других интересных аспектах", - сказала она.

Экспозиция рассказывает об истории проектирования и создания "К-3" от идеи ядерной установки до навигационных комплексов, испытания которых были основной задачей в походах "Ленинского комсомола". Также физическая и мультимедийная экспозиция познакомит посетителей с подвигами экипажей "К-3". За время боевой службы атомохода 10 членов его экипажа получили звание Героя Советского Союза, 13 - стали кавалерами Ордена Ленина, 60 - были награждены Орденом Красной Звезды. О быте подводников на лодке, главных вызовах расскажут ранее неизвестные широкой публике фотографии, иллюстрации, письма подводников и исторические документы.

Около 70% внутреннего оснащения подлодки было утрачено или пострадало от времени настолько, что не подлежало восстановлению. Реставрация интерьеров и уцелевшего оборудования, замещение и воссоздание утраченных приборов и деталей внутреннего оснащения, адаптация пространства для перемещения экскурсионных групп заняла более пяти месяцев. Работы велись фактически круглосуточно командой порядка 120 человек. Ветераны-подводники помогали с поиском приборов и оригинальных вещей для оформления внутренних пространств "К-3".

"По решению президента России Владимира Путина был придуман этот проект. Проект, который является гордостью нашего российского флота. Это единственная в мире лодка, которая находится в музее, в здании. Больше такого нет. Когда мы осмотрели внутри подводную лодку, мы убедились, что внутри практически все сохранено. Мы теперь имеем представление, что из себя представляет наша гордость К-3", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

О подлодке

Первая отечественная атомная подлодка К-3 "Ленинский комсомол" вошла в состав Военно-морского флота СССР в 1959 году с базированием в Северодвинске и прослужила до 1988 года, совершив за 29 лет пять боевых походов. Находясь в море в общей сложности более 14 тыс. ходовых часов, она в совокупности прошла почти 130 тыс. миль. В 1991 году К-3 была официально выведена из состава ВМФ. В качестве корабля-музея К-З стала центральным экспонатом Музея военно-морской славы в составе культурного кластера "Остров фортов" в Кронштадте.

Об арт-объекте

Монумент, расположенный возле подлодки, посвящен академику Анатолию Александрову - научному руководителю проекта создания первого отечественного атомохода, который лично курировал весь процесс создания лодки - от замысла до реализации. Александров обеспечил развитие нескольких направлений ядерной физики, реакторного материаловедения и генетики, атомного ледокольного флота. Одна из его заслуг - в расширении сферы использования ядерных источников энергии, которое проявилось в создании атомных станций теплоснабжения, ядерных энергоустановок для химической и металлургической отраслей, развитии ядерной медицины и других областей.