В Липецке впервые открыли выставку об увлечениях и трудах Михаила Пришвина

На ней также выставлены 15 токсикодермических скульптур

ТАСС, 28 декабря. Выставка об увлечении уроженца региона, писателя Михаила Пришвина охотой, фотографией, о его трудах в саду, огороде и в поле впервые открылась в Липецке. На ней также выставлены 15 токсикодермических скульптур животных, о которых Пришвин написал в своих произведениях, рассказала ТАСС представитель Липецкого областного краеведческого музея Анжелика Юнченко.

"Не всем известно, что был период после 1914 года, когда Пришвин вернулся в родное Хрущево. В 1914 году умерла его мать, он унаследовал участок земли в своем родном Хрущево. Когда он туда приехал, он не только построил дом, но у него были и сад, и огород, и поле - он сам там работал. Пахал с помощью плуга, сам сеял - причем руками <...>, косил, да не простой косой, а косой-крюком. Пришвин писал, как его восхищают плоды его трудов", - рассказала она.

По ее словам, на выставке можно будет увидеть косу, личный фотоаппарат писателя из фондов Елецкого городского краеведческого музея, охотничьи предметы из семьи Пришвиных из Сергиево-Посадского историко-художественного музея-заповедника, в том числе пороховницу для пороха, иглу для извлечения капсюли патрона и так далее. По словам Юнченко, на выставке также есть рубашка писателя, подстаканник из семьи Пришвиных, его книги 1939-1946 годах, которые писатель подарил сыну и внуку. Здесь же представлены увеличенные фотографии писателя из Дунина - его большого увлечения, а также подлинные фотографии его сына, уникальные документы о побеге гимназиста Михаила Пришвина в Азию, о его конфликте с учителем географии Василием Розановым, об исключении из Елецкой гимназии.

Собеседница агентства уточнила, что на выставке представлено более 50 экспонатов, она посвящена 150-летию со дня рождения Пришвина, которое отметили в январе 2023 года, а также 70-летию со дня ухода писателя из жизни (2024 год).

Она отметила, что на выставке также впервые из собрания отдела природы Липецкого областного краеведческого музея представлена токсикодермическая коллекция из 15 животных, о которых в своих произведениях написал Пришвин: глухарь, лисица, заяц-русак, заяц-беляк, белка, ястреб-тетеревятник, еж, чибис, коростель, перепел, суслик и другие. Юнченко сказала, что выставка будет работать с 28 декабря до 10 апреля.

Михаил Пришвин родился 23 января (4 февраля) 1873 года в селе Хрущево-Левшино Елецкого уезда Орловской губернии (ныне - Становлянского района Липецкой области), русский советский писатель, прозаик, публицист, автор охотничьих и детских рассказов о природе. Автор книг "Родники Берендея", сборников "Зеленый шум", "Берендеева чаща", среди его самых известных произведений - рассказы "Кладовая солнца", "Двойной след", "Лесная капель", "Выскочка". Умер 16 января 1954 года в Москве, последние годы прожил в деревне Дунино Звенигородского района Подмосковья.