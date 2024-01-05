В Тюмени за первые дни января выпала почти половина месячной нормы осадков

Глава города Руслан Кухарук уточнил, что коммунальщики вывезли 51 тыс. куб. м снега

ТЮМЕНЬ, 5 января. /ТАСС/. Почти половина месячной нормы осадков выпала за несколько дней января в Тюмени, из города за прошедшие сутки вывезена 51 тыс. куб. м снега. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Руслан Кухарук.

"Для вывоза снега на полигоны максимально задействована вся привлеченная техника, с ее помощью город за минувшие сутки освободили от 51 тыс. кубов снега. Тем временем снегопады не прекращаются, за несколько дней января выпала почти половина месячной нормы осадков", - написал он.

Кухарук добавил, что ежедневно на уборку улично-дорожной сети города выходит около 600 единиц техники и 316 дорожных рабочих. Главными вопросами селекторного совещания Единого центра оперативного реагирования города Тюмени стали организация работы по уборке и вывозу снега с улично-дорожной сети и придомовых территорий и восстановление теплоснабжения после инцидентов на тепловых сетях.

На совещании управляющие компании доложили о выполнении графиков механизированной уборки придомовых территорий. Жалобы жителей на некачественную уборку доведены до руководителей обслуживающих организаций. Все ремонтно-восстановительные работы на теплосети по улице Домостроителей завершены, большее количество потребителей тепловой энергии переподключено, отметил глава города.