Турпоток в КЧР за год вырос на 10%

Наибольшей популярностью у гостей республики пользуются известные курорты Домбай и Архыз

ЧЕРКЕССК, 13 января. /ТАСС/. Более 2,1 млн туристов посетило Карачаево-Черкесию в 2023 году, что почти на 10% больше аналогичного показателя предыдущего года, сообщило региональное министерство туризма и курортов.

"За 2023 год Карачаево-Черкесия приняла 2 млн 103 тыс. туристов, что превышает показатели 2022 года почти на 10%", - сообщается в Telegram-канале министерства.

Наибольшей популярностью у гостей республики пользуются известные курорты Домбай и Архыз. "Курортный поселок Домбай в прошлом году посетили 961 тыс. человек, всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз" - 915 тыс. отдыхающих", - отмечается в сообщении.

В числе самых востребованных у туристов мест отдыха в КЧР также туркомплексы "Медовые Водопады" и "Мара", принявшие в 2023 году 186 тыс. и 41 тыс. человек соответственно.

Туристическая отрасль региона постоянно развивается: совершенствуется инфраструктура курортов, обновляются действующие турмаршруты, появляются новые направления. "Турпоток с каждым годом показывает рост, что, несомненно, связано с развитием инфраструктуры горнолыжных курортов. Так, в поселке Домбай обновили и расширили 16 км существующих спусков, а также построили трассу длиной 1,18 км. Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз" был признан лучшим горнолыжным курортом страны по итогам голосования в рамках национальной премии "Горы России - 2023", - подчеркнул министр туризма и курортов КЧР Расул Текеев.

К концу 2024 года в Зеленчукском районе и Карачаевском городском округе планируется построить более 130 модульных средств размещения туристов.