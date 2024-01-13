В Архангельской области по президентской программе полностью обновят 112-летнюю школу

Работы завершат в 2025 году

АРХАНГЕЛЬСК, 13 января. /ТАСС/. Власти Архангельской области полностью обновят и модернизируют по президентской программе школу со 112-летней историей в поселке Уемский Приморского района. Работы завершат в 2025 году, в год 50-летия нынешнего здания школы, сообщил губернатор Александр Цыбульский.

"Здесь [в Уемском] по президентской программе модернизации школьных систем образования будем капитально ремонтировать школу. Школа с богатой историей, она основана 112 лет назад. Здание, в котором она расположена сейчас, моложе, построено в 1975 году. К полувековому юбилею оно будет полностью обновлено - от замены внутренних инженерных систем до фасада с архитектурной подсветкой", - сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Ремонт запланирован на два года, поскольку предстоит много работы. Начнут его во время летних каникул в этом году и завершат летом 2025-го. На время ремонта учебный процесс будет организован на базе детского сада поселка Уемский для начальной школы и на базе Архангельского политехнического техникума для ребят 5-11-х классов. Подвозить детей к месту учебы будут четыре школьных автобуса.

За два года по президентской программе "Модернизация школьных систем образования" в Архангельской области капитально отремонтировали 36 школ. В 2024-2025 годах полностью обновят еще 17, сообщил губернатор.