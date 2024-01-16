В НовГУ создадут цифровую копию одной из древнейших церквей Новгородской области

В основе методики - результаты лазерного сканирования объектов культурного наследия

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 января. /ТАСС/. Ученые лаборатории BIM-технологий Новгородского государственного университета (НовГУ) создадут трехмерную цифровую копию церкви Благовещения на Городище. В основе методики - результаты лазерного сканирования объектов культурного наследия, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Сначала создается точная цифровая копия архитектурного сооружения в виде облака точек. На основе полученного результата формируется информационная модель памятника. Она содержит полный спектр данных об объекте: информация о материалах конструкций и элементов, результаты обследований, экспертиз и реставрационных работ разных лет. Аналогов методики нет. Ранее уже были созданы цифровые модели церквей Андрея Стратилата и Георгиевского собора в Юрьевом монастыре. Над проектом цифровой модели церкви Благовещения также работают сотрудники Новгородского музея-заповедника, студенты. Уже завершено лазерное сканирование объекта изнутри и снаружи", - пояснили в университете.

По словам заведующего лабораторией BIM-технологий Кирилла Вареника, на данный момент уже обработано облако точек и специалисты начали делать модель.

"Сейчас мы вносим сведения о современном состоянии церкви - в стадии объекта консервации. В эту единую цифровую модель также будет включена информация о том, как церковь выглядела в XII веке, когда она была построена. Мы воссоздадим ее образ по сохранившемуся фундаменту и на основе архивных рисунков. Также в модель войдут сведения о том, как церковь выглядела с XIV по XIX век - по чертежам. Вся эта информация будет представлена в виде "стадий", - сказал он.

Церковь Благовещения - самый древний малый четырехстолпный одноглавый новгородский храм. Заложена, по летописным сведениям, в 1103 году новгородским князем Мстиславом Владимировичем, перенесшим княжескую резиденцию в конце XI века с Ярославова дворища на Городище. Возведенная на возвышенности на правом берегу Волхова она является вторым после Софийского собора каменным храмом Новгорода.

Работы ведутся в рамках проекта "Университет как генератор культурной идентичности" программы "Приоритет 2030".