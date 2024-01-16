"Газпром" реализует 40 проектов к 50-летию крупнейшего города Ямала

В их числе благоустройство сквера имени Сабита Оруджева и набережной озера Молодежного, реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса "Факел" и другие проекты

ТАСС, 16 января. "Газпром" реализует 40 проектов для социально-экономического развития Нового Уренгоя к 50-летию города в 2025 году. В их числе благоустройство сквера имени Сабита Оруджева и набережной озера Молодежного, реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса "Факел" и другие проекты, сообщили в управлении информации ПАО "Газпром" по итогам встречи председателя правления компании Алексея Миллера и губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова.

"В настоящее время компания ведет работу по созданию уникальной крытой пешеходной галереи-променада со встроенными спортивными объектами. <...> К юбилею города "Газпром" также планирует благоустроить сквер имени Сабита Атаевича Оруджева и набережную озера Молодежного, построить новую многофункциональную спортивную площадку, провести реконструкцию спортивно-оздоровительного комплекса "Факел". По этим объектам ведется разработка проектной документации. <...> В целом к празднованию 50-летия Нового Уренгоя компанией предусмотрена реализация 40 проектов", - говорится в сообщении.

В том числе "Газпром техникум Новый Уренгой" получит новую мебель, технику, учебно-наглядные пособия, лабораторные стенды и мастерские.

Новый Уренгой - город в Ямало-Ненецком автономном округе, основан в 1975 году.