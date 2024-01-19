Народный фронт в Туле проведет форум "Все для победы!" с 1 по 2 февраля

Участниками мероприятия станут сотрудники оборонных предприятий и государственных корпораций, строители фортификационных сооружений и работники предприятий жизнеобеспечения

ТАСС, 19 января. Форум Народного фронта "Все для победы!", в котором примут участие более 500 человек, пройдет в Туле 1-2 февраля. Об этом сообщает пресс-служба движения.

"Народный фронт с 1 по 2 февраля проведет форум "Все для Победы!" в Туле для более чем 500 участников", - говорится в сообщении.

Как рассказали в президентском движении, участниками форума станут сотрудники оборонных предприятий и государственных корпораций, строители фортификационных сооружений и работники предприятий жизнеобеспечения в новых и приграничных регионах, гражданские служащие Министерства обороны, волонтеры СВО, врачи и другие.

Первый день форума, разделен на семь тематических секций. Модераторами дискуссий станут заместители министров правительства РФ, а также ведущие специалисты госкорпораций и другие известные спикеры. Во второй день форума состоится пленарное заседание.