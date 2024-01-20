В Архангельске резидент Арктической зоны открыл медцентр для реабилитации детей

В центре ведут прием неврологи, педиатры, физиотерапевты, логопеды, медицинский психолог

АРХАНГЕЛЬСК, 20 января. /ТАСС/. Резидент Арктической зоны РФ открыл в Архангельске медицинский центр для реабилитации детей с заболеваниями нервной системы, сообщил в своем Telegram-канале глава Архангельской области Александр Цыбульский.

"В Архангельске для реабилитации детей с заболеваниями нервной системы созданы дополнительные возможности. Профильный центр "Заботливый лис" для ребят, которым больше года, открыл резидент Арктической зоны Российской Федерации. Уже сейчас квалифицированные специалисты готовы принимать не менее 80 пациентов в месяц", - написал губернатор.

В центре ведут прием неврологи, педиатры, физиотерапевты, логопеды, медицинский психолог, открыты зал лечебной физкультуры и кабинет массажа. Для центра закуплено современное оборудование: тренажеры, физиотерапевтические аппараты, беговые дорожки и многое другое. Помощь оказывают в том числе по полису ОМС. Специалисты проводят реабилитацию детей с различными заболеваниями нервной системы, в том числе врожденными аномалиями, последствиями воспалительных заболеваний, задержками психического и моторного развития.

В Архангельской области резидентам Арктической зоны доступны льготы по налогу на прибыль: первые пять лет с момента получения первой прибыли будет применяться ставка 5%, последующие пять лет - 10%. Кроме того, для резидентов снижены ставки по налогу на имущество организаций: первые пять лет - 0,1%, последующие пять лет - 1,1%. На территории Архангельской области для резидентов АЗРФ, работающих по упрощенной системе налогообложения, установлены пониженные ставки. В случае если объектом налогообложения являются доходы, ставка будет равна 1%. Для резидентов, выбравших УСН по базе "доходы минус расходы", ставка налога составит 5%.