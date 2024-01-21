На курорте Архыз отметили День снега

В рамках праздника прошли соревнования по горным лыжам и сноуборду

ЧЕРКЕССК, 21 января. /ТАСС/. Более 60 человек приняли участие в соревнованиях на горных лыжах и сноубордах, организованных в День снега на всесезонном курорте Архыз в Карачаево-Черкесии (КЧР), сообщили ТАСС в пресс-службе курорта.

Всемирный день снега ежегодно отмечается в предпоследнее воскресенье января. Он инициирован Международной лыжной федерацией (FIS) и призван популяризировать зимние виды спорта, прежде всего, среди детей и молодежи.

"Празднование Всемирного дня снега на Архызе традиционно прошло весело и задорно. В любительских спортивных состязаниях активно участвовали дети и взрослые. На старт вышли 65 гостей, самому юному из них пять лет. Победители определены в пяти зачетных группах", - сказал собеседник агентства.

Соревнования по горным лыжам и сноуборду проводились на зеленой трассе "Восток-1". Дети до семи лет состязались на отдельной трассе, расположенной вдоль траволатора.

Архыз - один из крупнейших и популярных горнолыжных курортов России. Он ориентирован на активный семейный отдых, включает 27 км трасс и восемь канатных дорог. По данным Минтуризма КЧР, в 2023 году курорт посетили 915 тыс. туристов.