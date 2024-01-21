В конкурсе ледяных фигур под Архангельском победил мастер из Подмосковья

Композиция создана по сказке "Собака Розка"

АРХАНГЕЛЬСК, 21 января. /ТАСС/. Фестиваль ледяных фигур завершился в Малых Карелах под Архангельском, передает корреспондент ТАСС. Победителем стала команда из Московской области, композиция создана по сказке "Собака Розка".

В течение двух дней девять команд из Архангельска, Вельска, Каргополя и Московской области создавали скульптуры по сказкам известного архангельского писателя Степана Писахова, мастера работали со льдом в 27-градусный мороз.

"Первое место [заняли] участники из города Лосино-Петровского, Московская область, Гетман Николай, у них же приз зрительских симпатий, - сообщил ТАСС представитель организаторов Святослав Луговой. - Второе место [занял] город Архангельск, Поташев Сергей. Третье место - город Каргополь, Воробьев Олег".

"Собака Розка" - это сказка про охотничью собаку, которая смогла добыть не только зайца, но и щуку без помощи охотника. Скульптор сделал изо льда щуку, в пасти которой находится заяц, на щуке - собачка-лайка, а наверху композиции располагается бородатый охотник с ружьем. Композиция, занявшая второе место, создана по сказке "Налим Малиныч" про цепного налима. Гостей фестиваля особенно восхитили усы налима длиной больше метра, сделанные также изо льда.

Скульпторы создали композиции по сказкам про Перепелиху, "Как Уйма в город на свадьбу пошла", про "вечны льдины" и другие. Для фестиваля было заготовлено 20 тонн льда, композиции разместились на площади 120 кв. метров. Организаторы разметили подсветку около каждой скульптуры.

Степан Писахов (1879-1960 гг.) - русский писатель, путешественник, этнограф, сказочник и художник, преподаватель живописи. Проживал в Архангельске, известен картинами арктической природы и сказками по мотивам жизни поморов, по которым созданы мультипликационные фильмы, например, "Волшебное кольцо".