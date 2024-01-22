В Великом Новгороде стартовал международный фестиваль "Открытое искусство"

Конкурсанты продемонстрируют свои таланты в инструментальном исполнительстве, вокальном и театральном искусстве, хореографии и живописи

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 января. /ТАСС/. Международный образовательный фестиваль "Открытое искусство" открылся в новгородской областной филармонии им. Аренского "Романсом" для флейты и фортепиано Жоржа Бруна, передает корреспондент ТАСС.

"Новгород всегда был оплотом русской духовности и культуры. Новгородская земля бережно хранит свои традиции, но мы всегда заглядываем за горизонт, взращивая и поддерживая молодые таланты. Сегодня мы даем старт четвертому Международному образовательному фестивалю "Открытое искусство". <...> Мы постарались сделать программу очень насыщенной, интересной. Вам предстоят встречи с ведущими педагогами и мастерами сцены нашей страны. Поэтому используйте этот шанс. Развивайтесь, двигайтесь вперед", - сказала в ходе церемонии открытия заместитель председателя правительства Новгородской области Елена Кирилова.

Конкурсанты продемонстрируют свои таланты в инструментальном исполнительстве, вокальном и театральном искусстве, хореографии и живописи. Помимо смотра, юных артистов ждут серия мастер-классов и экскурсионная программа. Важной частью программы фестиваля также станут круглые столы и семинары по актуальным вопросам современной педагогики в искусстве, всестороннего развития личности ребенка с участием педагогов, членов жюри, концертмейстеров, профессиональных экспертов. Председателем жюри и художественным руководителем фестиваля "Открытое искусство" выступил заслуженный артист России, главный балетмейстер Большого театра Белоруссии Игорь Колб.

Фестиваль проходит в Великом Новгороде в четвертый раз, он приобрел статус международного. В нем принимают участие 1 610 участников из России, Белоруссии и Китая.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.