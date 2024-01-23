В Заполярье на автодороге нашли раненого тюленя

После оказания помощи животное выпустили в естественную среду обитания на побережье Белого моря

МУРМАНСК, 23 января. /ТАСС/. Раненого тюленя нашли вдали от водоемов на автомобильной дороге в Кандалакшском районе Мурманской области. Специалисты оказали ему помощь, сообщили в региональном комитете по ветеринарии.

"При осмотре у животного выявлены незначительные повреждения кожного покрова на морде и правой передней конечности. Раны обработаны с применением антисептических средств и проведена антибиотикотерапия. Общее состояние тюленя удовлетворительное, реакция на раздражители адекватная", - говорится в сообщении.

Тюленя перевезли с места, где его обнаружили, и выпустили в естественную среду обитания на побережье Белого моря.

Сообщения об обнаружении на дороге раненого тюленя появились 23 января на странице в соцсети "ВКонтакте" зоозащитной организации "Джульбарс" из Кандалакши. Сообщалось, что на место оперативно выехали специалисты районной ветеринарной станции совместно с сотрудниками Кандалакшского заповедника.