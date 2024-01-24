В Ставрополе начал работу пресс-центр ТАСС

Первая пресс-конференция была посвящена перспективам наполнения российского рынка семенами отечественного производства

ТАСС, 24 января. В пресс-центре ТАСС 23 января в городе Ставрополе прошла первая пресс-конференция, посвященная перспективам наполнения российского рынка семенами отечественного производства. Пресс-конференция проводится ТАСС совместно с информационным агентством "Победа26" на базе Ставропольского государственного аграрного университета.

Участниками стали министр регионального сельского хозяйства Сергей Измалков, генеральный директор ставропольского семеноводческого хозяйства "Стодеревское" Андрей Журенков, заместитель директора компании "Агротех" из Волгограда Андрей Парамонов, генеральный директор селекционно-генетического центра "СоюзСемСвёкла" из Воронежской области Роман Бердников.

Первым выступил глава краевого минсельхоза. Измалков рассказал, что еще два года назад зависимость АПК региона от зарубежных семян составляла 80-90%. Сильнее всего аграриев беспокоит наличие семян пропашных культур, которых Ставрополью ежегодно нужно не менее 57 тыс. тонн.

"Вы понимаете, в каких внешнеполитических условиях приходится работать и АПК, и стране в целом. По январю 2024 года мы обеспечены российскими семенами уже на 30-40%. Но пока непростая ситуация складывается по семенам свеклы. По этой культуре зависим от зарубежных производителей составляет 70%", - сказал Измалков.

Гендиректор селекционно-генетического центра "СоюзСемСвёкла" Роман Бердников сообщил, что в этом году, его планируем реализовать 10 тыс. посевных единиц, что составляет 15% от рынка Российской Федерации.

"Планы к 2027 году занять до 70% рынка. Наши мощности сегодняшний день позволяют делать 1000300 посевных единиц без каких-либо капитальных вложений. И, соответственно, это 1000300. Это весь рынок семян Российской Федерации по сахарной свекле", - сказал Бердников.

Развитию семеноводства в регионе способствует и наращивание мелиоративных площадей. Заместитель директора компании "Агротех" из Волгограда Андрей Парамонов рассказал, что еще с 2015 года их компания начала поиск нового поставщика дождевальных машин из Китая. А с 2019 года нашла поставщика, который отвечает их требованиям.

"Это собственное производство, нацеленность на российский рынок, опыт в экспорте. Также у нас налажена сервисная служба. Для нас ничего нового не было, мы завозим морским транспортом железнодорожным и срок поставки от двух до трех месяцев составляет с момента заказа машины", - рассказал Парамонов.

Так что общий срок реализации проектов составляет порядка 6-12 месяцев.

Генеральный директор ставропольского семеноводческого хозяйства "Стодеревское" Андрей Журенков рассказал, что в этом году на его производстве будет введено дополнительно 900 га мелиторативных площадей.

"У нас уже 2,2 тыс. га введены и планируем ещё в этом году мы 900 га высокопродуктивного полива. Будет 3,1 тыс. га только на выращивание посевного материала", - рассказал Журенков.

Он уделил внимание и вопросу подготовки специалистов в аграрном секторе. В частности, рассказл, что для подготовки специалистов в аграрном университете создали все необходимые условия: обустроили комфортные кабинеты и увеличили количество мест для обучения.

"В моей компании работают специалисты, которые уже окончили обучение по направлению "Агрономия", либо еще обучаются", - поделился спикер.