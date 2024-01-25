25 января, 06:38

В четырех регионах России в 2024 году впервые пройдет полномасштабный учет ирбисов

Координировать учет будет Сайлюгемский нацпарк

ТАСС, 25 января. Полномасштабный учет снежных барсов впервые пройдет во всех четырех регионах России, где обитает этот вид. Маршрутные учеты начнутся в феврале и пройдут в Республике Алтай, Туве, Бурятии и на юге Красноярского края, сообщили в Сайлюгемском национальном парке.

"Учет пройдет в Республиках Алтай, Тыва, Бурятия и Красноярском крае и впервые охватит все четыре региона обитания вида в нашей стране. Ранее Красноярский край не примыкал к учетам, но сегодня в границах Саяно-Шушенского заповедника восстановлена группировка вида примерно в 11 особей", - цитирует ведомство заместителя директора Сайлюгемского нацпарка по приоритетным проектам Дениса Гуляева. По его словам, попутно будет проведена оценка численности сибирских горных козлов - главной добычи ирбисов в России.

Координировать учет будет Сайлюгемский нацпарк, а финансовую и ресурсную поддержку окажут межрегиональная ассоциация "Ирбис" и Сбербанк. Старт учета дан 25 января на установочном совещании, которое прошло в Горно-Алтайске.

Специалисты опасаются, что не все маршруты в горах можно будет пройти из-за сильных снегопадов в Сибири, это может повлиять на оценку численности, сообщают в нацпарке. Участниками станут заповедник "Алтайский", добровольческая экспедиция "По следам снежного барса", дирекция ООПТ Алтая, заповедник "Убсунурская котловина", природный парк "Тыва", общественной организации "Азия-Ирбис", заповедник "Саяно-Шушенский".

При проведении анализа численности и состояния снежных барсов специалисты работают по методике, которую в 2018 году официально утвердило Минприроды РФ. Здесь применяется мониторинг с помощью фото и видеоловушек, тропление зверей по следам, молекулярно-генетический анализ биологических образов. Численность ирбисов в России в среднем определяют в 70-90 особей. В 2015 году было подтверждено присутствие 53-56 особей. 

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