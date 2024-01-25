В Свердловскую программу фестиваля молодежи войдут ретропоезд и закладка капсулы времени

Региональная программа пройдет в период с 10 по 17 марта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Экскурсия на ретропоезде, закладка капсулы времени и встречи с известными спортсменами войдут в региональную программу Всемирного фестиваля молодежи Свердловской области. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Денис Протасов.

"Региональная программа на текущий момент согласовывается, <...> планируем экскурсию на ретропоезде "Уральский экспресс", который ходит по маршруту Екатеринбург-Шувакиш-Верхняя Пышма. <...> Планируется во взаимодействии с администрацией Екатеринбурга заложить капсулу времени в Академическом [районе], для того чтобы иностранцы, которые приедут к нам в субъект смогли написать пожелания себе в будущем через 20-25 лет", - сказал Протасов.

Он также добавил, что в программу войдет лекция в местной студии общества "Знание" о достижениях России и Свердловской области, посещение спортивных площадок и занятия с известными спортсменами, деловая программа, серия образовательных мастер-классов, посещение промышленных площадок.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 году в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Фестиваль состоится на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Участие в нем примут 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа, в том числе 10 тысяч иностранных участников. Впервые принять участие в фестивале смогут также дети с 14 лет в рамках трека Российского движения детей и молодежи "Движения первых". К участию будут приглашены 1 000 подростков, в том числе 500 - из других государств.

Региональная программа Всемирного фестиваля молодежи пройдет в период с 10 по 17 марта 2024 года, участники посетят 30 городов России. В организации и проведении фестиваля будет задействовано 5 тысяч волонтеров из всех регионов России. Организатором Всемирного фестиваля молодежи выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).