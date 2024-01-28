Скульптуры львов на Адмиралтейской набережной Петербурга увезли на реставрацию

Специалисты обнаружили повреждения, а основной их причиной стал человеческий фактор, в частности, люди залезают и сидят на спинах львов, которые не рассчитаны на такую нагрузку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Скульптуры львов с Адмиралтейской набережной в Санкт-Петербурге демонтировали и отправили на реставрацию, сообщили ТАСС в пресс-службе Государственного музея городской скульптуры.

"Две скульптуры львов с Адмиралтейской набережной демонтированы и транспортированы в реставрационную мастерскую ООО "РМ "Наследие". Скульптуры входят в музейную коллекцию Государственного музея городской скульптуры. Основной причиной повреждения скульптур является человеческий фактор. В течение туристического сезона специалисты музея зафиксировали на скульптурах многочисленные повреждения", - сообщили в пресс-службе музея.

Скульптуры львов не имеют каркаса, медные листы, из которых выполнены скульптуры, не рассчитаны на регулярные нагрузки, которые испытывают львы, когда люди залезают и сидят на их тонких спинах. При этом форма деформируется, прогибается, ломается и трескается.

Скульптуры львов на Адмиралтейской набережной были установлены в 1832 году, они выполнены по моделям, аналогичным гипсовым слепкам с флорентийских львов. Станины-подставки изготовлены из чугуна на Александровском литейном заводе по рисунку архитектора Людвига Шарлеманя. Скульптуры полые и состоят из медных пластинок толщиной 1-3 мм.