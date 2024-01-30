Создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа в Ставропольском крае

2 февраля (пятница) в 16:00

В пресс-центре ТАСС (г. Ставрополь) состоится пресс-конференция, посвященная созданию особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории Кавказских Минеральных Вод в Ставропольском крае.

О сроках реализации, инвестиционной привлекательности региона и заинтересованности российских компаний в проекте расскажут министр экономического развития Ставропольского края Денис Полюбин и исполняющий обязанности директора Корпорации развития Ставропольского края Александр Савченко.

Особая экономическая зона появится в 2024 году. В нее войдут три инвестиционные площадки: "Капельная балка" в Ессентуках, гора Развалка в Железноводске и "Бештау" в Лермонтове. На этих территориях построят санатории, гостиницы и создадут необходимую инфраструктуру.

Пресс-конференция проводится ТАСС совместно с информационным агентством "Победа26" в ОЧНОМ формате на базе Ставропольского государственного аграрного университета. Вход только для представителей СМИ строго по предварительной аккредитации при наличии паспорта и редакционного удостоверения.

Трансляция будет доступна в группе Пресс-центра ТАСС в ВКонтакте и YouTube-канале ИА "Победа26".

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