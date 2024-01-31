В Вологодской области увеличили выплаты на детей с редкими заболеваниями

В 2024 году размер пособия составит 7 570 рублей

ТАСС, 31 января. Выплаты на детей с заболеванием целиакия увеличили в Вологодской области в шесть раз - с 1 200 до 7 570 рублей. Такая же выплата в 7 570 рублей установлена на детей с фенилкетонурией, поправки в областное законодательство одобрили депутаты Вологодского заксобрания.

"Предлагается увеличить с 1 января 2024 года размер ежемесячного пособия семьям, воспитывающим детей, больных целиакией, с 1 200 рублей до половины величины прожиточного минимума [на] детей, установленного в Вологодской области. В 2024 году размер пособия составит 7 570 рублей, то есть увеличение [выплаты] более чем в пять раз. Также предлагается установить ежемесячную денежную выплату семьям, воспитывающим детей, больных фенилкетонурией. Также в размере 50% величины прожиточного минимума на детей, та же самая сумма", - представил изменения заместитель губернатора Сергей Сорокин.

Он отметил, что с такой инициативой обратились врио губернатора Георгий Филимонов и прокурор Вологодской области Андрей Тимошичев. Депутаты поддержали эту инициативу единогласно.

По информации пресс-службы врио губернатора, ранее ежемесячную выплату в 1 200 рублей получали семьи с детьми, больными целиакией. Это генетическое заболевание, при котором необходимо пожизненное соблюдение безглютеновой диеты. Теперь на выплату пособия смогут заявиться также семьи, в которых дети больны фенилкетонурией. Это наследственное заболевание, при котором допустимо употребление только низкобелковых продуктов. Всего в этой мере поддержки нуждаются более 290 детей в области.