Свыше 300 единиц экологичного транспорта приобрела Липецкая область за пять лет

Закупки велись в том числе в рамках федерального проекта "Чистый воздух", по которому область получила 1,3 млрд рублей

ЛИПЕЦК, 31 января. /ТАСС/. Свыше 300 единиц экологичного транспорта для работы на регулярных маршрутах региона закупила Липецкая область за последние пять лет. Об этом сообщил журналистам губернатор Игорь Артамонов.

"За последние пять лет было закуплено более 300 единиц экологичного транспорта, в том числе 80 автобусов, работающих на газомоторном топливе",- сказал Артамонов, напомнив, что закупки велись в том числе в рамках федерального проекта "Чистый воздух", по которому область получила 1,3 млрд рублей.

Губернатор пояснил, что только в городе Липецке работает 176 газомоторных автобусов, также здесь обновляют парк трамваев и электробусов. "И это лишь часть работы по улучшению качества воздуха, предприятия проводят модернизацию и делают производство экологичнее, на 14 тыс. тонн мы снизили объем выбросов в атмосферу с начала реализации федерального проекта", - рассказал в этой связи Артамонов. По его словам, количество жалоб на качество воздуха в Липецке снизилось в три раза.

В пресс-службе областного правительства пояснили, что для контроля состояния атмосферного воздуха в регионе сформирована система мониторинга, которая считается одной из мощнейших в стране и объединяет данные всех природоохранных служб. "Теперь информация со стационарных постов наблюдения, данных маршрутного мониторинга, сведения, полученные в период внеплановых выездов экологической лаборатории, координируются специалистами управления для дальнейшей оценки, анализа и принятия мер", - заключили в пресс-службе.